Espetáculo ‘Histórias das princesas e seus príncipes’ encanta o público em Barra Mansa

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura, em parceria com a empresa ArcelorMittal, realizou neste domingo (29) a apresentação do espetáculo ‘A história das princesas e seus príncipes’, que foi encenado no Corredor Cultural, no Centro. A montagem da Copa Produções marcou o encerramento das atividades de outubro do programa ‘Diversão em Cena’ na cidade.

“Uma iniciativa muito bacana, ter este espetáculo para as crianças, para que comecem desde cedo a cultivar o gosto pelas ações culturais”, frisou. A analista de comunicação e investimento social da ArcelorMittal, Patrícia Dias, enfatizou como a união da empresa com a Prefeitura de Barra Mansa vem gerando ótimos resultados. “Tivemos mais um espetáculo com sucesso de público.

Feira do Livro é aberta no Corredor Cultural, em Barra MansaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Barra Mansa homenageia enfermeiros pelo resultado alcançado no ‘Previne Brasil’No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Barra Mansa realiza 5ª Conferência de Defesa dos Direitos da Pessoa com DeficiênciaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Justiça barra a transferência do traficante Rogério 157 para o RioRogério Avelino da Silva está em uma prisão de segurança máxima em Rondônia desde 2018 Consulte Mais informação ⮕

Um ano após incêndio destruir galpão, empresário da Baixada Fluminense inaugura megaloja na BarraChamas deixaram um prejuízo de R$ 50 milhões para a Mercosul Store, que agora festeja a sua expansão Consulte Mais informação ⮕

Próximo a hospital, na Barra, viraram rotina os assaltos em um estacionamentoLojistas da região falaram que esse tipo de incidente tem sido constante Consulte Mais informação ⮕