Esperança de reconstrução em 2023

Todas as vezes em que a nossa esperança ressurge, em que a gente deposita neste país, mais uma vez, as possibilidades de um lugar melhor, os versos do poeta José Carlos Limeira ressurgem com bastante força a nos inspirar. Por menos que conte a história, eu não esqueço do meu povo, se Palmares não existir mais, faremos Palmares de novo. Em 2023, tentamos fazer Palmares de novo.

Não foi à toa que acreditamos tanto naquele início de ano, simbolizado pela subida da rampa do novo presidente com representantes da diversidade dos povos excluídos deste país. Estavam ali representadas as maiorias minorizadas pelo poder. Acreditamos porque nos últimos quatro anos fomos os grupos mais atacados e violentados pelo governo do ódio e da violência. As principais vítimas da irresponsabilidade no tratamento da Covid, do aumento da fome e do desemprego e do alarmante crescimento da quantidade de armas espalhadas no país. Por isso, acreditamos, sim, que 2023 seria um ano de reconstrução. Rapidamente, percebemos que nã





UOLNoticias » / 🏆 12. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.