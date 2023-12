Especialistas resistem à definição vaga de alimentos ultraprocessados

Especialistas resistem ao que chamam de 'definição vaga', apontando a necessidade de mais pesquisas, por acreditarem que alguns desses alimentos podem ser saudáveis. Os alimentos ultraprocessados ​​são habitualmente retratados como um flagelo moderno da saúde: uma ameaça que se esconde nas prateleiras de todos os supermercados, associada à obesidade, às doenças cardíacas, ao câncer e à morte precoce.

Os pesquisadores que alertam para os seus perigos apelaram à tributação e até à proibição de produtos que constituem uma enorme proporção dos alimentos consumidos em todo o mundo. No entanto, alguns especialistas em nutrição começaram a resistir a alegações tão abrangentes, dizendo que a definição pode ser vaga. Eles dizem que são necessárias mais pesquisas e que alguns alimentos ultraprocessados, ou UPFs, podem realmente ser saudáveis. O conceito foi introduzido pela primeira vez em 2009 por Carlos Monteiro, pesquisador de nutrição e saúde da Universidade de São Paulo





