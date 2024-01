España desclasificará documentación sobre intervención del teléfono del presidente catalán

El Consejo de Ministros ha decidido este martes desclasificar la documentación relativa a la intervención del teléfono del presidente de la Generalitat catalana, Pere Aragonès, por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con el programa espía israelí Pegasus, según fuentes gubernamentales.

La desclasificación debe producirse antes de que la exdirectora del servicio secreto, con rango de secretaria de Estado, Paz Esteban, declare el día 26 como investigada (antiguamente imputada) ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 29 de Barcelona, por una denuncia del propio Aragonè





elpais_brasil » / 🏆 21. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Pedro Sánchez destaca el éxito de la presidencia española del Consejo de la UEEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realiza un balance de la presidencia española del Consejo de la UE y destaca el inicio de las negociaciones para la adhesión de Ucrania y Moldavia a la UE como un hito histórico. También se menciona el enfrentamiento entre Sánchez y Feijóo en la sesión de control al Gobierno.

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

'Democracia fortalecida': veja mensagens de ministros do STF sobre o 8/1Invasão ao prédio dos Três Poderes, em Brasília, completará um ano na próxima 2ª feira (8.jan)

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

O que pensam os ministros do STF sobre o 8 de Janeiro, um ano depoisNa próxima segunda 8, o presidente da Corte, Luis Roberto Barroso, participará do ato Democracia Inabalada, no Congresso Nacional

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »

Discusiones técnicas para mejorar la ley de amnistía en EspañaLas discusiones técnicas continúan para mejorar la redacción y blindar la ley de amnistía en España, evitando que sea impugnada por el Tribunal Constitucional o la justicia europea. Los grupos políticos están buscando pactar mejoras técnicas para evitar recursos en su contra.

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

España defiende una nueva operación de la UE para proteger buques en el mar RojoEspaña defiende que la Unión Europea ponga en marcha una nueva operación para apoyar a Estados Unidos en la protección de los buques que navegan por el mar Rojo de los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán, y rechaza que esta misión se encomiende a la Operación Atalanta, creada en 2008 para luchar contra la piratería en las costas de Somalia, según fuentes gubernamentales.

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

Negociaciones del Gobierno en EspañaEl Gobierno español se encuentra inmerso en un proceso de negociación con el Congreso y el partido Junts. Se debatirán enmiendas a la ley de amnistía y decretos aprobados por el Ejecutivo. La continuidad de las medidas anticrisis y la recepción de fondos europeos están en juego.

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »