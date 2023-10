Espaços da Juventude abrem 400 vagas em curso de Informática para Negócios

Alunos do Espaço da Juventude da Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio — Foto: Laryssa Lomenha / JUVRio

A Prefeitura do Rio está com inscrições abertas até o dia 30 para 400 vagas no curso Informática para Negócios.

Os Espaços da Juventude são containers de 40 m² climatizados e equipados para oferecer um ensino nos recursos mais exigidos pela Indústria 4.0, responsável por repensar os processos industriais a partir de robótica, computação e inteligência artificial. headtopics.com

Para se inscrever, basta acessar as redes sociais da JUVRio e preencher o formulário: www.instagram.com/juvrio. É preciso ter entre 15 e 29 anos. As aulas estão disponíveis nos horários da manhã, tarde e noite. Os alunos do Estácio, Cidade de Deus e Vargem Pequena estudarão às segundas-feiras, das 8h às 13h ou das 16h às 21h. Já quem for de Madureira terá aula às segundas, somente das 8h às 13h.

