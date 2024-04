Escritora japonesa ganha prêmio literário com livro escrito em parte por inteligência artificial

Rie Kudan, a escritora japonesa de 33 anos que ganhou o prêmio Akutagawa em 17 de janeiro, o maior prêmio literário do Japão, com um livro escrito em 5% com o ChatGPT, incentiva os escritores a usar a inteligência artificial generativa em suas criações.

'Se você pensar cuidadosamente em como usá-la e enfrentar suas próprias fraquezas, a IA ajuda a compensá-las', diz a autora de 33 anos na sede de sua editora Shinchosha, que anuncia a obra com o lema 'um livro de profecias na era da inteligência artificial generativa'. No entanto, ela afirma que a ajuda da IA foi muito pequena: 'Apenas uma página em 144'. O romance Tokyo To Dojo To (A Torre da Compaixão de Tóquio, em tradução literal) foi descrito pelo júri como uma 'narrativa quase perfeita' e rendeu a Kudan o prêmio literário criado em 1935 e que lançou a carreira de autores como Kenzaburo Oe (Nobel de literatura de 1994)

