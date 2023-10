Escolas municipais de Volta Redonda recebem mais de R$ 6,3 milhões em investimentos

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda investiu mais de R$ 6,3 milhões (R$ 6.364.450,94) em melhorias estruturais de escolas, centros de educação infantil e creches entre 2021 e 2023. Ao todo, já foram finalizadas e entregues à população 20 obras.

Outras 10 unidades de ensino também receberam melhorias, foram elas: as creches Nosso Espaço, no Volta Grande, Ayrton Senna, na Vila Santa Cecília, e Maria Clara Machado, no Retiro; as escolas Professora Helena Maria Estefani, no bairro Água Limpa, Octacília da Silva Stockler Mendonça, no Belo Horizonte, Amazonas e Tocantins, no Retiro; Jesus Menino e Centro Municipal de Educação Infantil Cora Coralina, ambas no Belmonte, e CMEI Vera Lúcia Silveira...

