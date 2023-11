Escola afasta duas professoras que complementavam renda na plataforma OnlyFans

"Ensinar não sustenta financeiramente uma pessoa. É realmente difícil esticar esses contracheques durante o verão. É por isso que fiz isso", declarou ela. Sua colega Brianna Coppage, ex-professora de Inglês do primeiro ano e do segundo ano da escola, renunciou recentemente para se dedicar todo o seu tempo à produção de conteúdo para a sua página no OnlyFans, que é administrada por ela e pelo marido. Ela também dizia que o salário de professora não estava pagando as suas contas.

José Deuzimar Rodrigues Veras, de 68 anos, estava desaparecido desde ontem. Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) Brasil volta a ser o país com maior juros reais do planeta, apesar de redução da Selic. Confira o ranking

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BAND.COM.BR: Falso bombeiro é detido após palestrar com arma falsa em escola de Sorocaba (SP)Notícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br | Consulte Mais informação ⮕

BAND.COM.BR: Sucesso do OnlyFans, Denise Rocha diz que gastou mais de R$ 600 mil em plásticasNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Ex-affair de CR7 sugere que Messi pode assinar com outro clube: 'EUA não são profissionais'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

TERRANOTICIASBR: Conheça a rotina da 1ª escola lixo zero de SP, que é finalista de prêmio internacionalEscola Municipal de Santos recicla mais de 97% do lixo produzido e naturaliza práticas sustentáveis para crianças de 3 a 6 anos

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Aluna da Escola Municipal de Hipismo conquista 2o lugar em etapa do EstadualNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Ex-jogador da NBA descobre conta da mulher no OnlyFans e fica revoltado; vejaKisha Chavis filmou reação do marido e divulgou nas redes sociais, o que também chateou o ex-atleta

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕