Escassez de chuvas afeta agricultor brasileiro

O agricultor brasileiro Dalcin está enfrentando dificuldades devido à escassez de chuvas, o que pode afetar a próxima safra de milho . Ele planejava semear 4.900 hectares de soja, mas só conseguiu plantar 3 mil hectares devido às chuvas escassas. Agora, ele terá que replantar em algumas áreas e não poderá semear toda a safra de milho que havia planejado.





Consulte Mais informação: JORNALOGLOBO » Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui.

:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

CNNBRASİL: Pesquisa revela as principais tendências no setor de viagens na América Latina em 2024Destinos inspirados pelas mídias sociais, viagens que combinam trabalho e lazer e experiências mais democráticas e ecológicas moldarão o setor em 2024

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação »

G1: Nova meta fiscal para 2024 será apresentada por emenda ao projeto de diretrizes orçamentáriasRaposa cresce no jogo no segundo tempo, pressiona, mas sofre gol do Tricolor no fim da partida

Fonte: g1 | Consulte Mais informação »

CNNBRASİL: Fazenda e Planalto já dão como certa revisão da meta de déficit zero em 2024Anúncio pode vir na próxima semana; Congresso quer mudança por mensagem modificativa da proposta de LDO

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação »

LANCE!: Conta com Luciano? Dorival Júnior pensa em elenco do São Paulo para 2024Dorival Júnior falou sobre um possível planejamento de elenco do São Paulo pensando na temporada 2024.

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação »

SBTNEWS: Carnaval 2024 de São Paulo tem 676 desfiles de blocos inscritosCarnaval 2024 de São Paulo tem 676 desfiles de blocos inscritos

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação »

JORNALODİA: Mercado vê Selic em 9,5% no fim de 2024, com problema fiscal e cenário externo pior no radarAté a semana passada, o mercado financeiro projetava uma Selic de 9% ao final de 2024

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação »