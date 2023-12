Escape from Tarkov: Onde comprar e como funciona o jogo?

Desenvolvido pelo estúdio Russo Battlestate Games, Escape from Tarkov é um dos jogos de tiro em primeira pessoa mais únicos que existem no setor. Porém, o game não é vendido na Steam ou na Epic Games, então como comprá-lo? Neste texto, o Voxel explica onde comprar o jogo, qual a melhor opção para comprar e como é o ciclo de gameplay de um dos jogos de tiro mais realistas da atualidade.

Conheça tudo sobre Escape from Tarkov a seguir! Como é a gameplay de Escape From Tarkov? Escape From Tarkov é um jogo pautado em extração, não um Battle Royale tradicional. O título apresenta gameplay realista, com mecânicas de sobrevivência e tiroteio avançadas, com elementos de RPG, simulador e recursos de MMO. O título se passa em Norvinsk, uma região que sobrevive a conflitos constantes em Tarkov. Todos os civis fugiram das cidades, mas alguns permaneceram por lá para aproveitar o que ficou para trás. No primeiro momento, o jogador precisa escolher entre duas facções que disputam território no local para seu personagem principal: USEC ou BEA





