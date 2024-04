Escândalo envolvendo a presidente do Peru gera renúncias ministeriais

📆 02/04/2024

Política Notícia

Dina Boluarte, a presidente do Peru, enfrenta um momento controverso em sua gestão, marcado por uma série de renúncias ministeriais ligadas a um escândalo político que ronda a presidência. Seis ministros deixaram seus cargos após investigações apontarem alegações de enriquecimento ilícito contra Boluarte, desencadeando uma instabilidade política no país. As investigações concentram-se em acusações de que a presidente possui relógios Rolex adquiridos de maneira ilícita. O episódio culminou com a renúncia do ministro do Interior, seguida pela saída dos responsáveis pelas pastas de Educação e das Mulheres. Uma operação que envolveu buscas na residência e nos escritórios da presidente foi classificada por um dos ministros renunciantes como “desnecessária” e “excessiva”.

Peru, Presidente, Renúncias Ministeriais, Escândalo, Investigações, Enriquecimento Ilícito, Relógios Rolex