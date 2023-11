'Errou a arbitragem de Corinthians x Santos', diz Simon sobre pênalti

na noite deste domingo (29) terminou com polêmica de arbitragem por conta da marcação de um pênalti de Bruno Méndez em Soteldo nos acréscimos., Carlos Eugênio Simon criticou a decisão da arbitragem e do VAR em marcar pênalti em favor do Peixe.

Além de todo o conteúdo ESPN, com o Combo+ você tem acesso ao melhor do entretenimento de Star+ e às franquias mais amadas de Disney+.“Empate no clássico paulista, Corinthians e Santos 1 a 1. E teve polêmica, Anderson Daronco o árbitro. Soteldo adianta a bola, e Bruno Méndez dá o bote", disse.

"O pé já está fixo no gramado quando Soteldo tropeça no pé do defensor corintiano. O VAR interveio, Daronco foi no monitor e equivocadamente veio com a decisão de pênalti. Isso não é pênalti. Errou a arbitragem”, completou. headtopics.com

No lance, Yeferson Soteldo caiu na área depois de tocar o pé de Bruno Méndez próximo à linha de fundo. O pênalti foi marcado por Anderson Daronco depois de análise no VAR.

