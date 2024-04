Erros de passe prejudicam resultado do time

Jogando fora de casa. Em entrevista coletiva, o técnico Fernando Diniz admitiu que os erros de passe foram decisivos na construção do resultado. “Eu acho que a gente teve muitos erros de passe, o que não é comum do time. A partida ia ser difícil da maneira como eles jogaram. E o que eles estavam esperando eram erros na primeira fase de construção, e a gente errou muito mais do que costuma errar”, avaliou.

Além de todo o conteúdo ESPN, com o Combo+ você tem acesso ao melhor do entretenimento de Star+ e às franquias mais amadas de Disney+.O treinador tricolor ainda ressaltou a dificuldade imposta pela defesa adversária, além do campo, que atrapalhou o time e seu estilo de jogo. “Eles fizeram o gol e ficaram ainda mais fortes no que diz respeito a fechar os espaços. O campo também prejudica muito, um campo muito irregular, muito seco". "Muitos dos passes que a gente errou, o campo tem a ver com isso, e a gente demorou a se adaptar com iss

