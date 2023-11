Eric Nam: o americano que se tornou um astro da música na Coreia do Sul

Há muitos estrangeiros na indústria musical sul-coreana, e Eric Nam se tornou um deles - sem querer! Nascido e criado em Atlanta, ele sempre quis seguir carreira na música. A questão é que, sendo descendente de coreanos, nunca viu muitos artistas asiáticos-americanos sob grandes holofotes nos Estados Unidos. Por isso, seguiu estudando Relações Internacionais e Estudos do Leste Asiático na Boston College.

Em 2011, já formado, planejava começar a trabalhar como consultor de estratégia e operações de uma grande empresa. Até que um programa de talentos sul-coreano encontrou seus vídeos cantando k-pop no YouTube e o chamou para ir à Coreia do Sul. Não pensou duas vezes e competiu no "Star Audition: Birth Of A Great Star 2", onde conquistou o quinto lugar. Isso fez com que começasse sua carreira como artista solo no país. Por lá, também se tornou personalidade da TV. Foi apresentador de programas, fez reality show, entrevistou celebridades mundiais como Will Smith e Tom Hollan

