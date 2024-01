Equador anuncia medidas para conter onda de violência

O presidente do Equador, Daniel Noboa, anunciou uma série de medidas com o objetivo de estancar a onda de violência que atinge o país nos últimos dias. Mas a eficiência das ações tem sido questionada por pessoas que pesquisam e atuam no sistema prisional. O governo de Noboa anunciou a construção de novos presídios nas províncias de Santa Elena, no litoral, e Pastaza, na fronteira com o Peru.

"O governo não pode apenas canalizar as atenções em anunciar obras públicas, sem fazer com que elas funcionem", afirma Gonzalo Albán Molestina, consultor do Observatório de Políticas Públicas de Guayaquil. Para Molestina, as novas unidades devem estar subordinadas a diferentes instituições, como a Polícia Nacional e a Secretaria de Direitos Humanos do Equador. Na opinião dele, o governo precisa incluir na reforma penitenciária políticas de trabalho para egressos do sistema prisional. Além de esbarrar na cooperação com governos de outros países, a saída de presos de outras nacionalidades deve levar tempo





