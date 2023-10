Entre namastês e latidos, Dog Yoga conecta humanos e pets à espera de novo lar

“Fui passear por São Paulo e me deparei com uma feira de adoção. Foi amor à primeira vista. Com vocês, Gomez, o novo filho”. A frase está nas redes sociais da publicitária Ines Azumendi, 47 anos, que no último final de semana levou para casa um irmão para o grandão Otto.

A juíza Fernanda Fialdini, 52 anos, adotou a pretinha Rita, que se manteve bem pertinho da futura tutora durante toda a aula de yoga, mostrando que na verdade quem escolheu a família foi ela. Ritinha, que pode mudar de nome ao circular pela casa nova, já chegou ocupando espaço e atendendo a expectativa da mãe humana: a companhia. Na casa, a mocinha vai ser irmã do beagle Ozzi, de 6 anos, um doguinho tipo gato, como Fernanda define.

