Entenda por que Rachel McAdams ficou de fora de reunião de “Meninas Malvadas”

Segundo o site do "Page Six", não há nenhum tipo de rixa entre a atriz e suas colegas de elenco. “Rachel McAdams não queria fazer isso”, disse uma fonte ao jornal depois que o comercial foi lançado na quarta-feira. “Foi oferecido a todas elas. Mas as três adoraram estar juntas no reencontro. “Elas se divertiram muito conversando sobre serem mães e foi definitivamente uma perda não ter Rachel lá.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BAND.COM.BR: VÍDEO: Duas meninas caem de roda gigante no AmazonasNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br | Consulte Mais informação ⮕

TEC_MUNDO: Meninas Malvadas ganha 'sequência' com elenco original em vídeo; assista!O elenco de Meninas Malvadas, famoso filme teen de 2004, teve um reencontro épico recentemente para a realização de um comercial; saiba tudo!

Fonte: Tec_Mundo | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Saiba quanto tempo após vencimento da dívida o nome pode ficar “sujo”Entenda qual prazo o credor tem para incluir devedor nos cadastros de negativados

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

VEJA: O motivo por trás do novo ataque de Lula a BolsonaroEntenda

Fonte: VEJA | Consulte Mais informação ⮕

VEJA: O outro motivo para o governo Lula rever meta fiscal de Fernando HaddadEntenda

Fonte: VEJA | Consulte Mais informação ⮕

JORNALEXTRA: Conheça a história do Palácio Quitandinha, em PetrópolisEntenda como o empreendimento começou e de onde vem o nome do cassino-hotel

Fonte: jornalextra | Consulte Mais informação ⮕