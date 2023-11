Entenda por que Jabalia, na Faixa de Gaza, é considerado um campo de refugiados

São cerca de 1,4 quilômetros quadrados onde vivem mais de 110 mil pessoas, de acordo com dados da ONU. O local é descrito como um campo de refugiados, mas é possível ver que a área é de casas de alvenaria. Por que, então, Jabalia é considerado um campo de refugiados?Em 1948, o Estado de Israel foi criado e houve uma primeira guerra com os países vizinhos. De acordo com o jornal “New York Times”, cerca de 750 mil pessoas tiveram que deixar suas casas por causa dessa guerra e se estabeleceram na Faixa de Gaza.

Jabalia foi o maior dos campos que receberam essas pessoas na Faixa de Gaza. No começo, o lugar tinha barracas de lona. Hoje, são construções de alvenaria. A maioria dos moradores é de descendentes das pessoas que chegaram lá em 1948.

A ONU classifica essas pessoas como refugiadas, já que elas mesmas ou seus antepassados foram removidos de suas casas. "Perdi minha família inteira", diz morador de Jabalia Ataques dos últimos dias As Forças de Defesa de Israel confirmaram nesta quarta-feira (1º) que atacaram o Campo de Jabalia, na Faixa de Gaza, pelo segundo dia. Havia um complexo de comando e controle do Hamas no local, de acordo com um comunicado dos israelenses. Eles também anunciaram que no ataque mataram o chefe da unidade antitanques do grupo terrorista Hamas, Muhammad A'sar.

Veja trechos do comunicado: "Com base em relatórios de inteligência precisos, jatos das Forças de Defesa de Israel atacaram um complexo de comando e controle do Hamas no campo de Jabalia. O Hamas constrói sua infraestrutura de terror deliberadamente ao redor e dentro de edificações de civis, colocando intencionalmente civis de Gaza em perigo".Esse é o segundo ataque que os israelenses fazem no local.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CNNBRASIL: Faixa de Gaza: Campo de refugiados de Jabalia é bombardeado pelo segundo dia consecutivoLocal já havia sido alvo de ataques israelenses na terça-feira (31)

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

G1: Israel ataca campo de refugiados na Faixa de Gaza e informa que matou terroristasIsrael mantém operações dentro do território palestino, e Hamas diz ter reagido com mísseis antitanques e metralhadoras. 80 caminhões devem entrar em Gaza com suprimentos.

Fonte: g1 | Consulte Mais informação ⮕

G1: Israel ataca campo de refugiados na Faixa de Gaza e diz que matou terroristasIsrael mantém operações dentro do território palestino, e Hamas diz ter reagido com mísseis antitanques e metralhadoras. 80 caminhões devem entrar em Gaza com suprimentos.

Fonte: g1 | Consulte Mais informação ⮕

BAND.COM.BR: Israel bombardeia maior campo de refugiados da Faixa de GazaNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br | Consulte Mais informação ⮕

SBTNEWS: Ataque aéreo em campo de refugiados na Faixa de Gaza deixa 50 mortosAtaque aéreo em campo de refugiados na Faixa de Gaza deixa 50 mortos

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação ⮕

VEJA: Israel diz que dois soldados foram mortos em combates na Faixa de GazaOutros dois militares ficaram feridos, enquanto exército israelense expande operações por terra no enclave palestino

Fonte: VEJA | Consulte Mais informação ⮕