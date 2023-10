Entenda por que Biden é o “senhor da guerra” no conflito Hamas x Israel

esteve tão em baixa no mundo. Mesmo assim, nenhuma potência rivaliza atualmente com o poder americano para ditar os destinos do planeta e resolver os maiores conflitos em ao menos meio século. E o, o americano mostrou que dá as cartas.

O americano reivindicou o papel dos EUA como “nação essencial” para dissuadir as forças da agressão, sejam terroristas ou Estados páriasEle queria US$ 60 bilhões em armas para a Ucrânia, US$ 14 bilhões para Israel, US$ 2 bilhões para o sudeste asiático (com foco em Taiwan) e US$ 12 bilhões para reforçar a segurança contra a imigração no sul do país (uma forma de angariar apoio de republicanos).

o conflito em Israel já provoca protestos em várias capitais e leva ao recrudescimento do terrorismo, com atentados de inspiração fundamentalista contra professores e refugiadosO americano disse que as lutas que os EUA precisam enfrentar agora vão determinar o destino do país. Vão redefinir o mundo também, pode-se acrescentar. Falta convencer o resto do planeta de que os EUA têm o poder de recolocar aO que se vê é o contrário. headtopics.com

. Ele tem ressaltado que defende a solução de dois Estados e desde o início disse que uma nova ocupação de Gaza seria um erro. “Israel precisa ter clareza sobre seus objetivos e uma avaliação honesta sobre o caminho para alcançá-los”, declarou.

O representante israelense na ONU, Gilad Erdan (esq.), pede a renúncia do secretário-geral, António Guterres, ao lado de vítimas do Hamas. Para Erdan, Guterres (à dir.) fez discurso “conivente” com o ataque. O secretário-geral (abaixo) negou (Crédito:David Dee Delgado) headtopics.com

