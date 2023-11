Entenda por que as chances de ter uma gravidez de quíntuplos é tão rara. O caso da jovem de 18 anos do Rio que engravidou naturalmente de cinco bebês viralizou nas redes sociais e chamou a atenção pela raridade. Segundo médicos, a chance de ganhar na loteria é maior do que ter uma gravidez natural de quíntuplos.

A explicação está num evento excepcional: para que uma gravidez de gêmeos ocorra, em vez de ter apenas um óvulo por ciclo menstrual, a mulher precisa produzir mais de um (ou quando o óvulo se divide em outros). A chance disso acontecer é tão rara que é mais fácil ganhar na Mega-Sena do que ter uma gravidez de quíntuplos. — Enoch Barreto, ginecologista e obstetra, coordenador da Maternidade de Vila Nova Cachoeirinha (SP) Na Mega-Sena, uma aposta simples, com seis dezenas, tem uma chance em cada 50.063.860 de ser a vencedora, segundo a Caixa. No caso da gravidez, a estimativa é de que apenas um parto a cada 60 milhões seja de quíntuplos





g1 » / 🏆 7. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

O núcleo da Terra está vazando, segundo cientistas; entenda o que isso significaCientistas detectaram uma quantidade surpreendente de uma versão rara de gás hélio, chamada hélio-3, em rochas vulcânicas em uma ilha no Canadá

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Ondas 'gigantes' no Rio: entenda o que causou a ressaca no mar e veja fotosOndas no Rio de Janeiro ontem chegaram a até 5 metros de altura e empilharam areia nos quiosques; veja vídeo e imagens

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Ondas invadem orla no Rio de Janeiro e causam pânico; entendaBanhistas foram surpreendidos com a força das águas na Zonal Sul da cidade, principalmente no trecho entre Ipanema e Leblon

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »

Ciclone causou ondas que invadiram a orla no Rio de Janeiro; entendaVídeos compartilhados nas redes sociais mostram momento que água arrastou pessoas, barracas, cadeiras e objetos em Ipanema

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »

Região Metropolitana do Rio só tem uma cidade com plano de combate às mudanças climáticas; entendaPainel Climático da Casa Fluminense revela falta de planejamento dos municípios; mais da metade das cidades também estão com o Plano Diretor atrasado por mais de 5 anos

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Os melhores bares do Rio de Janeiro segundo o ranking da EXAME 2023Confira os 17 representantes da boa coquetelaria em território carioca que foram reconhecidos por especialistas dos 100 Melhores Bares do Brasil 2023

Fonte: exame - 🏆 18. / 63 Consulte Mais informação »