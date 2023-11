Entenda o que ainda pesa contra Braga Netto, declarado inelegível pelo TSE

' Outro foco de preocupação para Braga Netto é a consequência do golpismo sob o governo de Jair Bolsonaro (PL). Em delação à PF, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente, afirmou que o general seria o elo entre os golpistas acampados em frente ao quartel do Exército em Brasília e o Palácio do Planalto.

