Entenda o motivo pelo qual Taylor Swift regrava os próprios álbuns

Disco '1989 (Taylor's Version)' foi lançado nesta sexta-feira (27)Quem é fã de música pop já deve ter se deparado com alguma música ou álbum da Taylor Swift com um "(Taylor's Version)", ou "Versão da Taylor", em português, no títuloUltimamente, a cantora tem regravado seus discos antigos, como é o caso de '1989', que ganhou uma nova versão nesta sexta-feira (27), exatamente nove anos...

Taylor Swift já deixou claro, inúmeras vezes, que não se dá bem com o empresário. Segundo a artista, ele praticava bullying com elaCom a venda da gravadora, Braun se tornou o dono das canções de Taylor, sem seu consentimento, o que não a agradou nem um poucoA cantora tentou comprar suas próprias músicas, mas não teve sucesso.

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

jornalodia »

Taylor Swift lança '1989 (Taylor's Version)': entenda por que cantora regrava os próprios discosEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕

Taylor Swift lança novo '1989': entenda por que a cantora precisou regravar o próprio álbumÁlbum original foi lançado no dia 27 de outubro de 2014 e marcou a transição da cantora do country para o pop Consulte Mais informação ⮕

Taylor Swift lança álbum “1989 (Taylor’s Version)”, com cinco faixas inéditasEsse é o quarto álbum que a cantora regrava após briga com antiga gravadora; saiba mais Consulte Mais informação ⮕

Taylor Swift se torna oficialmente uma bilionária, aponta agênciaNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕

Taylor Swift entra no rol dos bilionários com o sucesso da sua turnêOs shows da 'The Eras Tour' já adicionaram mais de US$ 4,3 bilhões a economia americana; Swift desembarca no Brasil agora em novembro Consulte Mais informação ⮕

Novo lote de ingressos para shows de Taylor Swift no Brasil é liberadoIngressos estão esgotados para os shows de São Paulo e Rio de Janeiro Consulte Mais informação ⮕