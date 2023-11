Entenda em cinco pontos por que a arrecadação do governo está em queda

Esse aumento de arrecadação foi puxado pelos preços das commodities, explica o economista Gabriel de Barros, da Ryo Asset, e especialista em contas públicas. Com o fim da pandemia, vários países reabriram ao mesmo tempo, o que provocou uma explosão de demanda, puxando para cima preços como minério de ferro, petróleo e soja, itens que o Brasil produz e exporta.

Segundo dados da Receita Federal, de janeiro a setembro, a arrecadação com o setor de mineração está R$ 21 bilhões mais baixa do que no mesmo período do ano passado. — Os tributos relacionados à atividade estão tendo desempenho mais fraco, e um exemplo disso está no Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) que cai 12% este ano, com redução de R$ 6,1 bilhões — explicou Gabriel de Barros.

As principais queixas do ministro estão na chamada "subvenção de ICMS", que concede benefício fiscal para gastos com custeio, não só invetimentos, e diminui a arrecadação de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL). E também a exclusão de ICMS da base de cálculo do PIS Cofins.

— Pode-se dividir a arrecadação em seis grupos, desses, apenas dois crescem este ano: o que está relacionando ao mercado de trabalho, que continua aquecido, ou seja, tributo sobe a folha de pagamento, e o PIS/Cofins, que está atrelado a uma mudança na sistemática de compensação pela Receita Federal. Isso elevou esse imposto — explicou.

