Entenda a situação de Luis Díaz, que teve os pais sequestrados na Colômbia

Atacante do Liverpool não foi relacionado para o jogo deste domingo após sequestro de seus pais, foram sequestrados por homens armados na tarde do último sábado (28) na cidade de Barrancas, em La Guajira, na Colômbia. Além da polícia local, o Exército colombiano se juntou à força-tarefa. Horas após o rapto, a mãe do jogador foi liberada pelos sequestradores.

Neste domingo, as autoridades se mobilizam para localizar o pai de Luis Díaz, no norte da Colômbia. O jogador não foi relacionado pelo técnico Jürgen Klopp para a partida deste domingo (29) contra o Nottingham Forest, vencida pelo Liverpool por 3 a 0 em Anfield. No primeiro gol, marcado por Diogo Jota, o português comemorou homenageando o companheiro colombiano.

Autoridades colombianas não divulgaram mais informações sobre o caso. Segundo relatos da imprensa local, Luis Manuel Díaz e Cilenis Marulanda foram abordados por homens armados em um posto de gasolina na cidade de Barrancas, em uma região no norte do país, próxima à fronteira coma Venezuela. Luis Díaz ainda não se manifestou sobre o caso. headtopics.com

- A partir do momento em que a Procuradoria-Geral da República tomou conhecimento do sequestro dos pais do jogador colombiano Luis Díaz, no setor Barrancas, em LaGuajira, uma equipe especializada de promotores, funcionários do Corpo Técnico de Investigações (CTI), e investigadores da Polícia Militar de Gaula estão em ação urgente no sentido de saber a localização destas pessoas, esclarecer os factos e encontrar os responsáveis -...

