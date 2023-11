Engie compra usinas solares da Atlas por R$ 3,24 bilhões, incluindo dívida

Acesse tudo sobre empresas da B3 em um só lugar! Recomendação de analistas, preço-alvo, indicadores, notícias exclusivas e gráficos - tudo para você tomar decisões de investimentopor R$ 3,24 bilhões dividido entre o preço da compra, no montante de até R$ 2,26 bilhões, e o endividamento líquido da companhia, no valor aproximado de R$ 971 milhões. Os parques solares têm uma capacidade instalada total de 545 megawatts (MW).

A operação envolve conjuntos de usinas solares distribuídos em diversas regiões do Brasil, com as seguintes capacidades: Juazeiro (BA) com 120 MW, São Pedro (BA) com 54 MW, Sol do Futuro (CE) com 81 MW, Sertão Solar (BA) com 90 MW e Lar do Sol (MG) com 200 MW.

Os parques de Juazeiro, São Pedro e Soldo Futuro têm energia destinada ao Ambiente de Contratação Regulada (ACR) e adquirida em leilão a um preço que chega a R$ 451 por megawatt-hora (MWh). O parque Sertão Solar também tem energia destinada ao ACR, obtida em um leilão de energia nova a um preço de R$ 181 por MWh. headtopics.com

Segundo o executivo, com a decisão de investir nestes ativos, a empresa irá assegurar energia contratada em nível compatível com o retorno requerido, impactando positivamente as margens Ebitda no longo prazo. “A aquisição de ativos em operação, com energia contratada, tornou-se uma opção atrativa para expandir nossos negócios nesse momento do mercado”.

De acordo com a empresa, a compra fortalece o processo de transição para energias limpas que começou em 2015. H, a empresa investiu mais de R$ 20 bilhões nos últimos seis anos na , incluindo projetos de energia limpa e a expansão de suas linhas de transmissão. headtopics.com

O fechamento da operação está sujeito à satisfação de determinadas condições precedentes negociadas entre as partes e também de aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Lunar, solar, total, parcial, anular, penumbral e híbrido: conheça todos os tipos de eclipseSegundo acontecimento astronômico de peso no mês — o primeiro foi um eclipse solar, que pôde ser visto no Norte e Nordeste brasileiro — acontece no Brasil a partir das 15h01 Consulte Mais informação ⮕

Paty do Alferes lança condomínio industrial e prevê aumento da geração de emprego no municípioÁrea contará com placas de captação de energia solar e sistema de aproveitamento de água da chuva Consulte Mais informação ⮕

Ditadura venezuelana continua a criar ambiente propício à corrupçãoDenúncia de desvio de US$ 2 bilhões da estatal petrolífera expõe limites da distensão ensaiada por Maduro Consulte Mais informação ⮕

Fortuna de CZ, fundador da Binance, encolhe US$ 12 bilhões com redução de atividade criptoEmpresário chegou a ter US$ 96 bilhões e agora soma US$ 17,2 bilhões, segundo índice de bilionários da Bloomberg Consulte Mais informação ⮕

Bia Haddad é campeã do WTA Finals Elite e subirá oito posições no ranking mundialBrasileira também faturou R$ 3 milhões em premiação do torneio realizado na China Consulte Mais informação ⮕