Enfrentamiento entre Yolanda Díaz y Podemos por decreto de Trabajo

La resaca del rocambolesco pleno celebrado este miércoles en el Senado, en el que se aprobaron dos de los tres decretos que el Gobierno pretendía convalidar, agrava aún más el enfrentamiento entre Yolanda Díaz y Podemos. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha cargado en la mañana de este jueves contra la formación de Ione Belarra por haber tumbado el texto impulsado por su departamento.

“El PP, Vox y Podemos han recortado derechos de las personas desempleadas”, ha afirmado la líder de Sumar a su llegada a la reunión informal de ministros de Trabajo de la UE en Namur (Bélgica), donde también ha anunciado que este viernes tiene previsto cerrar la ronda del diálogo social para subir el salario mínimo interprofesional de 2024. En paralelo, la exministra de Igualdad y candidata de Podemos a las elecciones europeas, Irene Montero, ha defendido el voto en contra de su partido al decreto. “Este es un Gobierno en el que solo manda Sánchez (...) Nuestras diputadas tienen la fuerza que tiene





