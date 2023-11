Enem 2023: veja o passo a passo para consultar seu local de prova

O candidato que vai prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no próximo domingo (5) e ainda não conferiu o seu local de prova não pode bobear. A recomendação é checar isso o quanto antes e se programar para o dia e calcular o tempo de deslocamento.

👉 O local de prova está disponível no cartão de confirmação do participante, que pode ser acessado pela Página do Participante. 📌 Distância: Diversos candidatos têm estranhado a distância entre o local onde mora e o lugar onde fará a prova - pela regra definida, não pode ultrapassar 30 km. O Inep afirma que já cobrou a revisão dos critérios adotados pela empresa contratada para fazer a aplicação e que irá resolver a situação.

Estamos monitorando o tema de perto, vendo não só as solicitações, mas passando um pente fino em todas essas alocações, comparando o local de prova com o local de residência, e vamos resolver. Não há a menor dúvida de que o tema será resolvido, garantindo o direito para todos que se inscreveram. headtopics.com

Segundo o órgão, o objetivo principal é facilitar a compreensão visual dos itens da prova pelos participantes. O Inep garante ainda que a prova contemplará pessoas com daltonismo. "Além disso, as imagens coloridas também podem trazer maior acessibilidade às pessoas com baixa visão, por permitir melhor contraste entre as cores utilizadas. Isso pode ser especialmente importante ao exibir texto em um plano de fundo para facilitar a leitura, por exemplo", disse o Inep sobre a novidade. 🗓️ Datas das provas 5 de novembroO candidato só poderá sair com o Caderno de Questões nos últimos 30 minutos.

