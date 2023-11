Enem 2023: veja 12 possíveis temas da redação deste ano

Eva Nobrega, professora de Língua Portuguesa do Cursinho da Poli, defende este tema. De acordo com a docente, o Brasil continua sendo um dos primeiros do mundo em mortes de mulheres e da comunidade"Segundo o Grupo Gay da Bahia (GGB), 228 pessoas LGBTQIA+ foram assassinadas em 2022, sendo mais da metade travestis e mulheres trans. A ONGinformou que, mais uma vez - e por 14 anos consecutivos -, o Brasil liderou o ranking mundial de assassinatos de pessoas trans em 2022.

sancionou a lei que garante igualdade salarial entre mulheres e homens. Em discurso durante a sanção do projeto de lei,porque há estruturas no governo que garantirão a fiscalização, a exemplo dos Ministérios do Trabalho e das Mulheres, além do Ministério Público."Ainda temos prisões análogas às da Idade Média, que pioram com as investidas das várias facções", afirma a professora Eva.

"Questões associadas ao trabalho também são uma aposta para o tema de redação, ainda mais após os recorrentes casos de trabalhos análogos à escravidão que vieram à tona", concorda Julia Ferreira, coordenadora de redação da Redação Nota 1.000, maior plataforma de prática e correção de redações do Brasil. headtopics.com

. A partir desse entendimento, que é defendido por ruralistas, uma terra indígena só poderia ser demarcada com a comprovação de que os indígenas estavam no local requerido na data da promulgação da Constituição, ou seja, no dia 5 de outubro de 1988. Quem estivesse fora da área nessa data ou chegasse depois desse dia não teria direito a pedir sua demarcação.

Nesta linha, Luciana, professora de Língua Portuguesa no Ensino Médio da Carandá Educação, também acredita que oNos últimos anos, o Enem não cobrou muitas questões associadas à infância, sendo que os últimos temas que englobam esse assunto foram no PPL - exame específico para Pessoas Privadas de Liberdade (PPL) ou sob medidas socioeducativas que já concluíram o ensino médio. headtopics.com

