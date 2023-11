Enem 2023: entenda como a nota do exame é calculada

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) utiliza a Teoria de Resposta ao Item (TRI) para calcular a nota do candidato. A TRI é um conjunto de modelos matemáticos que representa a relação entre a probabilidade do participante responder corretamente a uma questão, seu conhecimento na área de avaliação e as características dos itens.

O que acontece se houver discrepância entre as notas? É considerado que houve discrepância entre as notas dos dois professores se for registrado mais de 100 pontos de diferença no total ou uma diferença superior a 80 pontos na avaliação das competências. Caso a diferença aconteça, a redação será avaliada, de forma independente, por um terceiro avaliador.

