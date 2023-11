Enem 2023: como encontrar a resposta na própria questão?

acontecem nos próximos dois domingos, dias 5 e 12 de novembro. Ao todo, os candidatos vão responder 180 questões de múltipla escolha de disciplinas de quatro áreas do conhecimento e farão uma

, independentemente do dia de prova. Com uma leitura atenta e a capacidade de entender o que está sendo pedido na questão e de identificar em meio às informações fornecidas, é possível responder a uma série de perguntas.Enem 2023: veja 12 possíveis temas da redação deste ano

"Em algumas questões, a resposta já está ali. Muitas vezes é só fazer a interpretação do texto ou imagem mesmo. O Enem não é uma prova que cobra conceitos muito elaborados. A principal habilidade exigida é a de leitura. E essa habilidade passa pela capacidade de interpretação, de estabelecer relações", explica Rodney Luzio, coordenador de exatas do Anglo. headtopics.com

Mas como é possível encontrar a resposta na própria questão? A dica da coordenadora de conteúdo do Fibonacci Sistema de Ensino, Margarete Xavier, é primeiro ler o comando da questão e só depois partir para a leitura do texto.

"Pelo comando da questão, muitas vezes, nem o texto inteiro eu preciso ler. Eu já vou procurar no texto o que a questão me pede. A minha mente vai direcionada para uma operação mental. Agora, se eu leio o texto inteiro antes de ler o comando, eu posso ter várias operações. Fazer isso, inclusive, vai ajudar a economizar tempo", afirma. headtopics.com

Segundo a professora, encontrar a resposta assim é mais comum em questões de Ciências Humanas ou Linguagens, mas a orientação de ler primeiro o comando também vale para as de Ciências da Natureza e Matemática. "Às vezes, com a leitura do comando você economiza até operações matemáticas", diz.

