Endrick diz como 'ódio no coração' o fez decidir jogo pelo Palmeiras: 'Não iria deixar'

Além de todo o conteúdo ESPN, com o Combo+ você tem acesso ao melhor do entretenimento de Star+ e às franquias mais amadas de Disney+."O Botafogo tem tudo para ser campeão, mas o Palmeiras é isso. O Palmeiras nunca vai deixar de correr atrás.

Botafogo abre 3 a 0, Palmeiras conquista virada histórica no Rio e esquenta de vez briga por título do BrasileirãoNo primeiro tempo, o Botafogo abriu vantagem por 3 a 0 com gols de Eduardo, Tchê Tchê e Júnior Santos. Na etapa final, Endrick marcou dois gols, enquanto Flaco López e Murilo comandaram a virada. O Glorioso ainda teve Adryelson expulso, enquanto Tiquinho Soares teve um pênalti defendido por Weverton.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

REVISTAISTOE: Endrick dá show, e Palmeiras conquista virada épica sobre o Botafogo pelo BrasileirãoUm jogo eletrizante do começo ao fim mostrou o porquê de Botafogo e Palmeiras ocuparem posições no topo da tabela do Brasileirão. No Engenhão, dois tempos

Fonte: RevistaISTOE | Consulte Mais informação ⮕

LANCE!: Endrick coloca Palmeiras de volta no Brasileirão e desabafaO atacante Endrick fez um desabafo após a virada do Palmeiras por 4 a 3 diante do Botafogo, que recolocou o Verdão na luta pelo Brasileirão.

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Atacante do Cuiabá comenta após gol polêmico contra o Botafogo: 'Não pega na mão'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Felipe Diogo, jogador do São Bernardo, é assassinado em Ribeirão Preto (SP)Atacante foi socorrido pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos; a Polícia Civil investiga o caso

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: F1: Felipe Massa diz não saber se irá ao GP de São Paulo: 'Não houve convite'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

LANCE!: Tiquinho Soares x Endrick: atacantes de gerações diferentes chegam à 'decisão' como trunfos de Botafogo e PalmeirasBotafogo e Palmeiras será marcado pelo duelo de gerações no ataque. No caso, Tiquinho Soares e Endrick. A bola rola às 21h30.

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕