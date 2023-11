Endrick dá show, e Palmeiras conquista virada épica sobre o Botafogo pelo Brasileirão

A partida começou com o Botafogo mais valente, pressionando o Palmeiras no ataque. Com essa postura, conseguiu boas finalizações, cabeceios e até bola na trave. A velocidade dos pontas Victor Sá e Júnior Santos eram os maiores problemas para os palmeirenses. Os visitante tentaram algumas jogadas pelas beiradas, mas sem sucesso.

Mais à vontade no jogo, o Botafogo se mostrava cada vez mais próximo do gol. A defesa do Palmeiras não acompanhou o pique de Victor Sá, que cruzou para a área em direção a Eduardo. O meia chegou batendo, a bola desviou em Murilo e impediu que Weverton evitasse o gol, aos 21 minutos.

Dominante, o Botafogo continuou firme no ataque e chegou ao segundo gol aos 30 minutos em um belíssimo chute de Tchê Tchê. Ficou desenhado um baile alvinegro no Rio. Em um contragolpe, aos 36, Júnior Santos deixou Tiquinho na cara do gol, Weverton pegou o chute, mas entregou o rebote nos pés de Júnior Santos, que não perdoou.

No segundo tempo, Abel optou por manter a equipe apesar da péssima etapa inaugural, com apenas um ajuste tático na lateral direita, com Gómez sendo deslocado para o setor para cobrir melhor as descidas de Mayke. O Palmeiras, então, passou a se aventurar no ataque e Endrick marcou um golaço aos 4 minutos. O garoto fez fila na defesa botafoguense, passou por quatro atletas antes de vencer o goleiro Lucas Perri.

