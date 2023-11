Endrick coloca Palmeiras de volta no Brasileirão e desabafa

O camisa 9 palmeirense também deixou claro que está feliz neste momento em que tem adquirido mais maturidade.– É o jogo que gosto. Meus amigos, meu pai, meus empresários, falam que sou jogador que aparece em hora que está difícil. Eu gosto de desconstruir as críticas, gosto de mostrar o que sou. Sou um garoto feliz, agora com mais maturidade – disse às detentoras dos direitos de transmissão após o fim da partida no estádio Nilton Santos.

Endrick também agradeceu os conselhos de Weverton. Um dos líderes do elenco palestrino, o goleiro tem 35 anos, 18 a mais que o centroavante, se tornando uma espécie de ‘paizão’ para a promessa do Palmeiras. Assim como o ‘filhão’, o camisa 21 também foi decisivo no duelo contra o Botafogo, defendendo uma penalidade cobrada pelo artilheiro do Brasileirão Tiquinho Soares quando a partida era vencida por 3 a 1 pelos cariocas.

A revelação da equipe alviverde ainda brincou dizendo que também contribui para a intervenção do arqueiro palmeirense, pois apontou no canto em que o centroavante botafoguense chutaria. – Também os conselhos do Weverton, que é um cara que vou levar para vida toda. Ele levou o mérito, mas eu apontei também ali – disse Endrick.

Com a vitória sobre o Botafogo, o Palmeiras encurtou para três pontos a diferença para a liderança do Brasileirão, que é ocupada pelo próprio time de General Severiano. Na próxima rodada, o Verdão voltará a jogar em casa, onde enfrenta o Athletico-PR. A partida vai acontecer no sábado (4), às 21h30.

