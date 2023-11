Encontro de fãs de jogos de tabuleiro comemora aniversário com programação gratuita no Rio

Rio - Completando seis anos de existência em 2023, o evento 'SeJoga' está prestes a levar muita diversão para os cariocas fãs dos chamados board games, termo que engloba os novos jogos de tabuleiro, cartas e dados para todas as idades. Em novembro, os criadores do encontro promovem edições especiais da brincadeira em espaços municipais, começando com a Arena Chacrinha, em Sepetiba, Zona Oeste do Rio, de 14h às 20h.

Inicialmente, os encontros eram realizados na Tijuca, mas passaram a ser feitos no Grajaú, na Zona Norte, após a pandemia do coronavírus. “Tudo o que a gente faz é pensado para que seja um espaço seguro e acolhedor para as jogadoras e jogadores LGBTQIA+. Nos jogos que escolhemos para o SeJoga, não há espaço para transfobia, homofobia, machismo e racismo. Você pode encontrar isso em outras mesas de RPG, não na nossa.

