Ence Energía y Celulosa proyecta una bioplanta de fibra blanqueada reciclada en As Pontes

En As Pontes de García Rodríguez, municipio coruñés junto al monte Caxado, en la comarca del Eume, está acabando de concretarse un nuevo proyecto de Ence Energía y Celulosa, plenamente alineado con la economía circular. La empresa especializada en el aprovechamiento responsable de madera procedente de plantaciones forestales y biomasa de proximidad proyecta allí una bioplanta que producirá fibra blanqueada reciclada.

La nueva instalación, ubicada en el lugar que ocupó en su día la central térmica de As Pontes, va a nutrirse exclusivamente de papeles y cartones recuperados (no hará uso, por tanto, de madera como materia prima) y su consumo de agua va a reducirse a la mínima expresión, apenas 1,5 hectómetros cúbicos anuales, la quinceava parte de lo que consume de media una planta de fibra virge

Circularidad y minimización de recursos naturales, claves para la sostenibilidadEnce impulsa la gestión forestal sostenible y apuesta por reducir al máximo el consumo de recursos como el agua. La compañía es una referencia europea en la producción de celulosa y energía renovable a partir de biomasa

