“En esa época, esperaba morir joven de sida”: historia de la (larguísima) obra maestra de The Magnetic Fields

Y no cualquier bar, necesito que esté lleno por un tercio de viejos gays malhumorados charlando sobre música disco estruendosa”. No es de extrañar que el confinamiento pandémico supusiese para él un largo periodo de sequía creativa. Ni que su contacto con la música actual, como el mismo ha explicado, se mantenga en unos parámetros concretos: “La forma en que escucho música es, principalmente, varias horas al día en bares gay.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ELPAIS_BRASIL: Bruce Springsteen actuará en Madrid y Barcelona en junio de 2024 en una nueva gira europeaThe Boss y su banda darán dos conciertos en la capital los días 12 y 14 de junio, y uno en la ciudad condal el 20 del mismo mes

Fonte: elpais_brasil | Consulte Mais informação ⮕

ELPAIS_BRASIL: Las raíces del antisemitismo en Rusia que incitaron los disturbios en el aeropuerto DaguestánStalin cerró fronteras ante las oleadas de judíos que llamaban a la puerta de la URSS.

Fonte: elpais_brasil | Consulte Mais informação ⮕

ELPAIS_BRASIL: Diez grandes películas de terror basadas en libros disponibles en plataformasThe Pit and the Pendulum - Vincent Price (1961) - Official Trailer

Fonte: elpais_brasil | Consulte Mais informação ⮕

ELPAIS_BRASIL: Crisis en la Educación Infantil en Madrid: huelga por salarios bajos en la privada y cursos con retrasos en la públicaLa falta de adecuación de las nuevas aulas públicas y la huelga de profesoras en las escuelas privadas y de gestión indirecta complican el inicio del curso escolar

Fonte: elpais_brasil | Consulte Mais informação ⮕

ELPAIS_BRASIL: Stellantis se deja 3.000 millones en ingresos por las huelgas en EE UUEl grupo automotriz propietario de marcas como Peugeot y Jeep elevó sus ventas un 10% hasta septiembre y alcanzó los 143 millones

Fonte: elpais_brasil | Consulte Mais informação ⮕

ELPAIS_BRASIL: Los productos mas vendidos en Amazon en octubreEstos han sido los superventas del mes de octubre, elegidos por los usuarios de la plataforma ‘online’, en las principales categorías: belleza, tecnología, moda y hogar

Fonte: elpais_brasil | Consulte Mais informação ⮕