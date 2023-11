En busca de un relevo al consumo

Los datos de crecimiento y de empleo divulgados esta semana afianzan la visión de una economía resistente ante las adversidades monetarias y geopolíticas, pero también apuntan a factores de debilitamiento a corto plazo. El consumo privado se consolida como el componente más dinámico, por el buen comportamiento del mercado laboral y los acuerdos de recuperación de poder adquisitivo de los salarios.

El turismo aguanta, si bien su plena normalización enfría las perspectivas de cara a la próxima temporada. Todo ello plantea la cuestión de la sostenibilidad de la actual pauta de crecimiento. Los vientos de cola que han impulsado el consumo de las familias se moderan, al compás del menor ritmo de creación de empleo.

Suspeito de massacre no Maine é encontrado morto após intensa buscaO suspeito do massacre com ataque a tiros no estado do Maine, no nordeste dos Estados Unidos, que deixou 18 mortos, foi encontrado morto por um disparo Consulte Mais informação ⮕

Bombeiros seguem em busca de idosa que caiu em canal na BaixadaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Massacre no Maine: suspeito é encontrado morto após intensa busca nos EUAO comissário de Segurança Pública do Maine, Michael Sauschuck, confirmou que o corpo foi encontrado às 19h45 (horário local) em uma cidade localizada a cerca de 15 quilômetros de Lewinston Consulte Mais informação ⮕

El CCCB busca harmonia amb la IA amb el matxet a la màLa nova exposició del centre cultural s’endinsa en un fenomen boscós que no para de canviar: la intel·ligència artificial Consulte Mais informação ⮕

Tinga fala em orgulho após vice, mas reforça busca por vaga na LibertadoresFortaleza atualmente ocupa a 9ª posição no Brasileirão, com 42 pontos, tendo 10 jogos a serem disputados Consulte Mais informação ⮕

En busca de vino en la costa sur de CroaciaEsta región croata revela una tradición vinícola atávica que comienza a despuntar para el exterior. El objetivo de los bodegueros es que sus variedades indígenas se conozcan como algo diferente a lo que la gente está acostumbrada Consulte Mais informação ⮕