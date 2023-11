Empresas estão diminuindo oferta de caixas de autoatendimento

O número de empresas que tem se posicionado contra caixas de autoatendimento cresceu, e algumas lojas estão começando a diminuir a oferta da tecnologia poucos anos após ela explodir em vários países. A Booths, uma rede de supermercados britânica, comunicou a remoção dos caixas automáticos em 28 de suas 30 lojas. Nos Estados Unidos, Walmart, Costco, Wegmans e outras redes também revisaram suas estratégias do chamado “self-checkout”.

“Nossos clientes nos disseram isso ao longo do tempo – que as máquinas de auto escaneamento que temos em nossas lojas… podem ser lentas, podem não ser confiáveis (e) são obviamente impessoais”, disse o diretor-gerente da Booths, Nigel Murray, à BBC. Além disso, durante o pagamento, os clientes frequentemente identificavam de forma inadequada as frutas e vegetais que estavam comprando. “Alguns clientes não conhecem uma maçã diferente de outra, por exemplo”, disse Murray. As compras de bebidas alcoólicas também não eram transações tranquilas, uma vez que os funcionários tinham de ir pessoalmente verificar a idade dos cliente





🏆 2. CNNBrasil » Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Magazine Luiza (MGLU3) dispara mais de 18%; varejistas sobem em blocoEmpresas varejistas são empresas mais sensíveis à volatilidade dos juros, que caem nesta terça-feira

Fonte: exame - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Magazine Luiza (MGLU3) dispara mais de 22%; varejistas sobem em blocoEmpresas varejistas são empresas mais sensíveis à volatilidade dos juros, que caem nesta terça-feira

Fonte: exame - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Por que funcionários estão ficando egoístas e menos leais a empresasPor que funcionários estão ficando egoístas e menos leais a empresas

Fonte: bbcbrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Serviços de telecomunicações estão sendo retomados em Gaza após bloqueio de Israel, dizem empresas locaisComunicações no enclave foram interrompidas no domingo (5) pela terceira vez desde 7 de outubro, com organizações humanitárias afirmando que não conseguiram contatar os funcionários dentro do território

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Mercedes, Adidas, Hugo Boss e Lufthansa: como grandes empresas estão usando NFTsAs marcas alemãs adotam os NFTs, explorando novas maneiras de interagir com os clientes e construir fidelidade à marca.

Fonte: exame - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Brasil Mais Produtivo: Programa visa promover salto tecnológico em empresas industriais brasileirasO vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, lançou o novo Programa Brasil Mais Produtivo, que busca promover um salto tecnológico em micro, pequenas e médias empresas industriais brasileiras. O programa investirá R$ 2,037 bilhões para o engajamento digital de 200 mil empresas de todos os setores industriais.

Fonte: jornalodia - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »