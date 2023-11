Empresas de turismo oferecem descontos e benefícios aos consumidores

O Resort Arcobaleno, em Porto Seguro, oferece descontos consideráveis em reservas feitas até abril de 2025 — Foto: Reprodução — Foto: Reprodução Novembro não é apenas o mês das promoções para produtos do dia a dia. As empresas do setor de turismo também embarcaram na onda da, oferecendo descontos e benefícios aos consumidores. Neste cenário, as grandes companhias revelaram alguns planos com os principais descontos desta semana.

A Viação Águia Branca terá um cupom especial de 60% de desconto no dia 24, data oficial da Black Friday, que poderá ser utilizado para adquirir passagens para qualquer um dos mais de 700 destinos atendidos pela Águia.A Águia Flex, marca digital da Viação Águia Branca, terá uma semana de ofertas entre os dias 20 e 24 de novembro, em que oferecerá também um cupom de desconto de 60% que estará disponível apenas no dia da Black Friday.A Booking.com está com descontos a partir de 30% em acomodações e até 25% em atraçõe





JornalOGlobo » / 🏆 3. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Pagamento de novembro da Moeda Social Arariboia será feito neste sábadoNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

TecPar compra 9 empresas e já fatura R$ 1 bi neste anoHolding de serviços de internet já investiu neste ano R$ 590 milhões em aquisições e chega a Minas Gerais com a Blink

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

Enem 2023: entenda como é feito o cálculo da nota pela Teoria de Resposta ao Item (TRI)Neste ano, a prova será realizada nos dias 5 e 12 de novembro

Fonte: exame - 🏆 18. / 63 Consulte Mais informação »

Magazine Luiza (MGLU3) dispara mais de 18%; varejistas sobem em blocoEmpresas varejistas são empresas mais sensíveis à volatilidade dos juros, que caem nesta terça-feira

Fonte: exame - 🏆 18. / 63 Consulte Mais informação »

Magazine Luiza (MGLU3) dispara mais de 22%; varejistas sobem em blocoEmpresas varejistas são empresas mais sensíveis à volatilidade dos juros, que caem nesta terça-feira

Fonte: exame - 🏆 18. / 63 Consulte Mais informação »

Brasil registra 9 ataques em escolas neste ano e atinge patamar recorde; relembre casosA partir de 2019, a incidência desse tipo de crime passou a aumentar e atingiu patamares mais elevados em 2022 e 2023

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »