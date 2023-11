Empresas conseguem na Justiça limitar penhora de valores em contas bancárias

Advogado Otávio Alfieri Albrecht: “A penhora de valores via teimosinha é praticamente uma sentença de morte para a empresa” — Foto: Gabriel Reis/ValorPor que o mercado voluntário de carbono é tão importante?

Neste artigo, o advogado especialista em mercado financeiro e direito tributário, fala sobre por que os projetos íntegros de crédito de carbono serem ferramentas relevantes na luta contra a mudança climáticaEm primeiro de uma série de relatórios sobre o tema, equipe de research aponta a transição energética da indústria de óleo e gás, o financiamento dos países em desenvolvimento e um balanço global de emissões como...

Impulsionado pelas mudanças geopolíticas globais, esse movimento parece estar abrindo uma nova janela de oportunidade para o país ampliar a sua inserção internacionalCenário desafiador e regulação podem reconfigurar o setor headtopics.com

Expectativa dos gestores é que a queda de juros no Brasil normalize a situação e, aos poucos, atraia os investidores de voltaQueda da rentabilidade das empresas foi mais sensível em negócios diretamente ligados ao setor de consumo, como as varejistas e as que atuam na produção e comercialização de alimentosObjetivo do guia é agrupar as carteiras em categorias com algum significado prático para o investidor decidir a distribuição...

Para vigorar no governo Lula, reforma precisa ser votada este ano, diz BragaRelator da PEC tributária deve discutir teto com Tarcísio na terça-feira Consulte Mais informação ⮕

Mãe italiana ganha na Justiça o direito de despejar seus dois filhos adultos de casa: 'Parasitas'De acordo com a denúncia, eles, que estão na faixa dos 40 anos e têm emprego, não contribuíam financeiramente nem ajudavam a manter a residência: 'Não há nenhuma disposição na legislação que atribua o direito incondicional de permanecer no lar de propriedade exclusiva dos pais', escreveu... Consulte Mais informação ⮕

Disputa na família: tia cobra explicações de Kyra Gracie na JustiçaKenya Gracie, presidente da Federação Brasileira de Jiu-Jitsu, é neta do grande Carlos Gracie Consulte Mais informação ⮕

Detentos de presídio na Baixada são atendidos em programa do Tribunal de JustiçaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Justiça transforma em preventiva prisão de suspeitos de participação em roubos em São CristóvãoDois acusados, feridos durante perseguição policial, estão sob custódia em hospital Consulte Mais informação ⮕

Justiça determina indisponibilidade de imóvel do Educandário Romão Duarte para assegurar direitos trabalhistasDe acordo com o Ministério Público do Trabalho no Rio, os trabalhadores que residem no local estariam sendo ameaçados de serem retirados das moradias Consulte Mais informação ⮕