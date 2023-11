Empresas brasileiras flexibilizam dress code devido ao calor

Diante das altas temperaturas nos últimas dias, algumas empresas brasileiras flexibilizaram o "dress code" dos trabalhadores, permitindo o uso de bermudas e trajes mais leves, e até mesmo liberaram o home office. Outras iniciativas, como distribuir picolés aos funcionários durante o expediente, também têm ajudado a amenizar o calorão ☀️🥵. Pela lei, os empregadores podem estipular um “dress code” ou proibir determinadas vestimentas no ambiente de trabalho.

No entanto, também precisam garantir o conforto térmico dos funcionários (leia mais abaixo). A empresa carioca de óleo e gás PRIO decidiu antecipar as ações que ocorrem geralmente quando começa o verão. A partir desta semana, os colaboradores do escritório que geralmente usam calça e camisa vão ter a opção de usar bermudas às sextas-feiras. A medida passará a fazer parte da rotina da companhia. Segundo Élida Gurgel, gerente de pessoas e performance, a iniciativa visa melhorar o bem-estar dos funcionário

CNNBRASİL: Inteligência artificial da Alibaba.com facilita acesso ao mercado global para pequenas empresasCom ferramentas de inteligência artificial que produzem automaticamente vídeos, textos e fotos, além de sistemas de tradução para centenas de idiomas, pequenas empresas podem acessar com muito mais facilidade o mercado global. O objetivo é fazer com que 200 mil empresas possam vender seus produtos para mais de 40 milhões de clientes.

G1: Onda de calor no Brasil: temperaturas acima de 40 graus em várias cidadesVárias cidades brasileiras registraram temperaturas acima de 40 graus nos últimos dias. Em decorrência das altas temperaturas, 15 Estados brasileiros e o Distrito Federal estão sob alerta de 'grande perigo', segundo diferentes agências de meteorologia. A onda de calor, que pode persistir em algumas localidades durante toda a semana, deve levar a recordes históricos de temperatura em diversas cidades — há locais em que os termômetros podem marcar até 13 ºC a mais do que esperado para esta época do ano. A sensação térmica também pode ultrapassar os 50 ºC em algumas cidades. Mas o que explica o fenômeno? Uma conjunção de fatores — como o El Niño, a formação de um 'domo de calor' e as mudanças climáticas — ajudam a entender o que está acontecendo agora no Brasil. Estudos publicados recentemente também revelam que as ondas de calor do tipo estão se tornando cada vez mais comuns no país.

Em decorrência das altas temperaturas, 15 Estados brasileiros e o Distrito Federal estão sob alerta de "grande perigo", segundo diferentes agências de metereologia. A onda de calor, que pode persistir em algumas localidades durante toda a semana, deve levar a recordes históricos de temperatura em diversas cidades — há locais em que os termômetros podem marcar até 13 ºC a mais do que esperado para esta época do ano.

CNNBRASİL: Ministro de Portos e Aeroportos anuncia plano para reduzir preço das passagens aéreas no BrasilO ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, anunciou que as companhias aéreas apresentarão um plano para reduzir o preço das passagens de avião no Brasil. A medida foi discutida em uma reunião com representantes das principais companhias aéreas, da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) e da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

TEC_MUNDO: Tendências de trabalho para 2024Mais um ano está chegando ao fim e é hora de todo mundo começar a pensar nas resoluções para os próximos 12 meses. No caso da carreira, a situação não é diferente, afinal de contas o universo profissional está cada vez mais dinâmico — tudo muda em questão de poucos meses. Isso tem levado as pessoas a adotarem uma postura mais resiliente, de modo que funções e cargos vêm sendo revisados sem que a gente menos perceba. Apesar disso, as tendências de trabalho de 2024 vêm na esteira de mudanças que rolaram em 2023. Enfim, veremos influência da inteligência artificial, digitalização e foco no desenvolvimento de carreira. Mas não para aí. A gente procurou (e achou) insights, estudos e análises que indicam as demais respostas. Veja só! Profissões com alta demanda A pesquisa global “Guia de Salário 2024”, da consultoria Robert Half, indica que o otimismo reina entre as empresas: 54% das entrevistadas disseram estar mais confiantes em seu crescimento em comparação a 2023. A mesma quantidade afirmou que pretende abrir vagas de emprego permanentes

