Empresa processa Luísa Sonza alegando uso indevido de marca registrada

Uma empresa da cidade de Blumenau, em Santa Catarina, está processando a cantora Luísa Sonza e a empresa da artista pelo uso ilegal, segundo os catarinenses, da marca registrada "Modo Turbo".

Isso porque Luísa deu este nome a um dos esmaltes da sua nova linha de produtos. A empresa pede, veja só, mais de R$ 150 mil em supostos danos materiais e morais. O caso começou a ser tratado na Justiça de SP.

