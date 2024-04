Empresa entrega 386,8 mil veículos no 1º trimestre, queda nas vendas é um sinal de alerta

A empresa entregou 386,8 mil unidades no 1º tri, o suficiente para voltar ao posto de maior montadora de veículos elétricos do mundo, superando a chinesa BYD; ainda assim, queda nas é um sinal de alerta. O BC atualiza indicador que mede juros cobrados no rotativo e parcelado do cartão. Indicador foi lançado para acompanhar regra que estabelece que juros e custos das operações no rotativo e parcelado, realizadas a partir de 3 de janeiro, não poderão superar 100% do valor original da dívida.

Dólar cai com anúncio de intervenção do BC e juros futuros sobem com Treasuries; Ibovespa ronda a estabilidade

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



valoreconomico / 🏆 4. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Empresa entrega 386,8 mil unidades e volta a ser a maior montadora de veículos elétricos do mundoA empresa entregou 386,8 mil unidades no 1º trimestre, o suficiente para voltar ao posto de maior montadora de veículos elétricos do mundo, superando a chinesa BYD. No entanto, a queda nas vendas é um sinal de alerta.

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

Novo indicador do BC sobre juros do rotativo traz mais transparência, avalia FebrabanEntidade ressaltou que “prosseguirá nos debates técnicos, buscando soluções estruturais para enfrentar as causas do ainda elevado patamar de juros'

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

BC atualiza indicador que mede juros cobrados no rotativo e parcelado do cartãoO Banco Central atualizou o indicador que mede os juros cobrados no rotativo e parcelado do cartão. O indicador foi lançado para acompanhar a regra que estabelece que os juros e custos das operações no rotativo e parcelado, realizadas a partir de 3 de janeiro, não poderão superar 100% do valor original da dívida. O dólar caiu com o anúncio de intervenção do BC e os juros futuros subiram com os Treasuries. O Ibovespa ronda a estabilidade.

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

IGP-M, indicador da 'inflação do aluguel', cai 0,47% em março, diz FGVA deflação no acumulado no ano chega a -0,91% e, em 12 meses, está em -4,26%

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

Agenda de mercados: 'Payroll' de março é o destaque da semanaIndicador pode mexer com as expectativas para as taxas de juros nos Estados Unidos

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

BYD lança linha de carregadores e anuncia 600 eletropostos no BrasilEm parceria com a Raízen, montadora espera melhorar infraestrutura de carregamento no país e aposta em opção que pode ser instalada em residências

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »