Empresa de energia de São Paulo restabelece energia para 66% dos clientes afetados por vendaval

A empresa de energia de São Paulo informou que já restabeleceu a energia para cerca de 1,4 milhão de clientes afetados pelo forte vendaval que atingiu o Estado. A previsão é que a normalização completa aconteça na terça-feira. A empresa está trabalhando em conjunto com as autoridades para priorizar os casos mais críticos, como serviços essenciais e a conexão das escolas onde seriam aplicadas as provas do ENEM.

