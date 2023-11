'Vida no mar': Empresa cancela cruzeiro de três anos pouco antes de embarque; passageiros venderam casas e largaram trabalho Cruzeiro circularia por três anos por destinos do mundo todo, mas foi cancelado de última hora — Foto: Reprodução/Instagram Uma empresa que prometia levar passageiros a vários cantos do mundo num cruzeiro, durante três anos, cancelou o embarque de última hora.

A Life At Sea Cruises confirmou aos clientes da viagem inaugural do projeto que não tinha dinheiro para comprar o navio, num momento em que muitos deles já haviam vendido ou alugado suas casas, largado os trabalhos e enviado os pertences para o tour.De acordo com a rede americana CNN, que confirmou o cancelamento com a empresa e passageiros, a partida do cruzeiro estava prevista, inicialmente, para 1º de novembro em Istambul, na Turquia. Pouco antes, foi transferida para o dia 11 e depois para o dia 30 — saindo de Amsterdam, na Holanda. Em 17 de novembro, veio a confirmação: a viagem estava cancelad





