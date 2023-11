Empresário é encontrado morto em casa de luxo em São Paulo

Encontrado morto em uma casa de luxo na região do Tucuruvi, na Zona Norte de São Paulo na última quinta-feira, o empresário Leandro Trusko, de 37 anos era dono de três empresas e adepto da dança de salão. Homenageado por amigos nas redes sociais, o paulistano foi lembrado como uma pessoa alegre, educada e tranquila. A Polícia Civil iniciou uma investigação após o corpo da vítima ser encontrado por parentes, com sinais de violência e uma perfuração.

Trusko foi localizado depois que sua família tentou contato e não conseguiu retorno. A mãe e o irmão se deslocaram até o imóvel e encontraram o empresário caído no chão, desacordado. O Corpo de Bombeiros enviou uma viatura ao local, e militares constataram que a vítima já estava morta. Um vizinho relatou à TV Record que ouviu um barulho de tiro. A reportagem também informou que o corpo de Trusko estava no quintal da casa e que ele vestia apenas uma sunga





