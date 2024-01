Empresária alagoana entra com queixa-crime contra irmã por calúnia e difamação

A empresária alagoana Maria de Lourdes Lyra, conhecida como Lourdinha Lyra, entrou com uma queixa-crime contra a irmã Thereza Collor acusando-a de calúnia e difamação. Como a empresária cita no texto da ação, trata-se de mais um capítulo da 'guerra' que trava com os irmãos, herdeiros de João Lyra — Lourdinha foi indicada como responsável pela administração do patrimônio de Lyra quando ele ainda era vivo e estava com a saúde debilitada.

Na época, após a morte do pai, ela foi designada como inventariante e ingressou como parte no processo da massa falida da Laginha Agro Industrial S/A, um conjunto de usinas em Alagoas e Minas Gerais. A Laginha era a empresa mais valiosa do antigo grupo João Lyra — e, por anos, foi a marca do poder do empresário em Alagoas. Em 2017, estava avaliada em 1,9 bilhão (cerca de R$ 2,7 bilhões em valores atuais). Hoje, parte da área em Alagoas está ocupada por sem-terra, que lutam pela desapropriação para reforma agrária





UOLNoticias » / 🏆 12. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

María Jesús Montero será la vicepresidenta primera en el Gobierno de Pedro SánchezLa ministra de Hacienda, María Jesús Montero, será la vicepresidenta primera en sustitución de Nadia Calviño, que el 1 de enero tomará posesión como presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Carlos Cuerpo será el nuevo ministro de Economía.

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

María Jesús Montero asciende a vicepresidenta primera y Carlos Cuerpo será el nuevo ministro de EconomíaLa también ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE se convierte en la número dos y la persona con más poder dentro del Gobierno

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

Advogado da viúva de Pelé considera medida de ação de paternidade como 'descabida'Maria do Socorro Azevedo se manifesta publicamente pela primeira vez em entrevista na TV; ao 'Estadão', advogado da viúva do Rei considera medida como 'descabida'

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »

Cantor de funk se considera destemido e gordinho gostosoAos 30 anos, cantor de funk se classifica como 'gordinho gostoso' e se considera destemido devido às situações adversas que enfrentou na vida. Modelo, influenciadora e empresária Yasmin Brunet também fala sobre sua personalidade autêntica e excêntrica.

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »

O brutal crime na ‘saidinha’ que pode levar ao endurecimento das leisAssassinato de PM em Belo Horizonte por preso que estava em saída temporária repercute nas redes e leva Rodrigo Pacheco a falar em mudança na legislação

Fonte: VEJA - 🏆 5. / 92 Consulte Mais informação »

Prefeito do Rio denuncia extorsão do crime organizado em obras do Parque PiedadeO prefeito do Rio, Eduardo Paes, denunciou nas redes sociais a extorsão do crime organizado à empreiteira responsável pelas obras do Parque Piedade. Os criminosos exigiram o pagamento de R$ 500 mil e ameaçaram paralisar as obras caso não fosse efetuado o pagamento. A denúncia está sendo apurada pela Draco. A Secretaria de Ordem Pública informou que irá denunciar aos órgãos de segurança essa informação e que a prefeitura não tolera esse tipo de atitude.

Fonte: jornalextra - 🏆 6. / 87 Consulte Mais informação »