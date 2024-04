Empregador doméstico não pode mais 'abater' INSS do trabalhador no IR e deixa de deduzir R$ 1,4 mil ao ano

📆 03/04/2024

Em meio a queda de trabalhadores domésticos formalizados, campanha pede por volta da dedução 'extinta' em 2019 para fomentar regularização. O país tem 6,08 milhões de empregados domésticos -- sendo 91% mulheres. Dessas, a grande maioria são mulheres negras com média de idade de 49 anos. Esse é o quinto ano consecutivo em que o empregador não pode mais 'abater' no Imposto de Renda parte da contribuição de INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) feita ao trabalhador doméstico que contrata. Se o benefício ainda estivesse em vigor, tendo como base o salário mínimo, a dedução poderia ser de R$ 1,4 mil ao ano. A estimativa é do Instituto Doméstica Legal, que atua em prol da prorrogação da medida como forma de fomento à regularização destes trabalhadores - que segue em baixa. A contribuição do INSS ao trabalhador é feita de duas formas.

