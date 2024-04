Empreendedora transforma sua vida através de doces na Páscoa

Ela nasceu em Paracambi e foi criada em Mesquita, na Baixada Fluminense. Suellen Alves é filha de uma mãe solo e teve uma infância humilde ao lado de mais dois irmãos. Foi a primeira da família a fazer faculdade, se formou em Farmácia, cursou MBA, mas ela sabia que queria muito mais da vida. Decidiu correr atrás do seu sonho de empreender. Hoje ela é a dona do seu próprio negócio, a Doceria Amor no Copo (@amornocopo.oficial) e costuma dizer que a Páscoa mudou sua vida.

Através dos seus doces ela transmite carinho, dedicação e ajuda a realizar outros sonhos. Trabalhar com chocolates e doces não estava nos planos, mas era parte de uma vontade antiga de ser sua própria chefe. E tudo começou por acaso. Ela precisava de dinheiro extra para comprar um telefone e começou a vender doces no prédio onde mora. Logo veio a minha primeira Páscoa, que foi um sucesso absoluto. Suellen vendeu mais de 50 ovos em menos de um mê

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



jornalodia / 🏆 9. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Páscoa de oportunidades: empreendedora transforma bolos e chocolate no segredo para o sucessoNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Saquarema ganha Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora na categoria Governança TerritorialNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Quissamã é finalista do Prêmio Prefeitura EmpreendedoraMunicípio é uma das 24 cidades do Rio de Janeiro que participam, em 10 categorias, da 12ª edição da premiação

Fonte: jornalextra - 🏆 6. / 87 Consulte Mais informação »

Biden celebra Páscoa e Visibilidade Trans; republicanos protestamO governo dos Estados Unidos de Joe Biden, um católico fervoroso, comemora neste domingo (31) a Páscoa, mas também o Dia Internacional da Visibilidade transgênero, para grande consternação dos conservadores, que protestam pelo que chamam de 'blasf

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Biden celebra Páscoa e Visibilidade Trans; republicanos protestamCasa Branca publicou um comunicado de imprensa comemorando as duas datas, que coincidiram neste domingo (31)

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Comerciantes comemoram vendas de doces: 'É a melhor Páscoa'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »