Embaixador do Brasil em Israel diz que não há mais pedidos de repatriação de brasileiros

O embaixador do Brasil em Israel, Frederico Meyer, disse neste domingo, 29, que não há mais pedidos de repatriação de brasileiros que vivem no país. Mesmo assim, Meyer relatou que a orientação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, é de garantir o retorno de todos os brasileiros que o desejarem.

'Segundo Meyer, a embaixada chegou a receber pedidos de 3 mil brasileiros quando começou a operação de repatriação, e garantiu o retorno de 1.413 cidadãos. Agora, ele lembrou que os voos comerciais entre Israel e o Brasil já foram retomados e estão disponíveis para quem desejar voltar ao País.

Embaixador do Brasil em Israel diz que não há mais pedidos de repatriação de brasileirosSegundo Meyer, a embaixada chegou a receber pedidos de 3 mil brasileiros quando começou a operação de repatriação, e garantiu o retorno de 1.413 cidadãos Consulte Mais informação ⮕

Análise: a invasão por terra de Israel em Gaza por Israel começou?Com o apagão das comunicações em Gaza, é muito difícil descobrir o que exatamente está acontecendo - mas o correspondente Jeremy Bowen analisa a situação. Consulte Mais informação ⮕

Guerra Israel-Hamas: os argumentos de Israel para rejeitar resolução da ONU por trégua em GazaA Assembleia Geral da ONU votou esmagadoramente a favor de uma trégua imediata em Gaza Consulte Mais informação ⮕

Apesar de tensão e medo, brasileiros que tentam sair de Gaza estão bem, diz embaixadorEmbaixada ficou um dia sem notícias, com o blecaute nas telecomunicações Consulte Mais informação ⮕

Apesar do clima de 'tensão e medo', brasileiros na Faixa de Gaza 'estão bem', diz embaixadorEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕

Faixa de Gaza: faltam água e gás para brasileiros em Khan Yunis, diz embaixadorRegião fica a cerca de 10 km da fronteira com o Egito, que o Brasil tenta abrir para repatriar nacionais Consulte Mais informação ⮕